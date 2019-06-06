03 Октября 2020
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лекция,Троицкий, открытая Россия, Екатеринбург, галерея Арт-птица (2014) | Фото:Накануне.RU

Беглый тюменский сторонник Ходорковского сообщил об обысках в своей квартире

В квартире бывшего координатора "Открытой России" (в 2017 г. Генпрокуратура признала организацию нежелательной, так как она вела деятельность по дестабилизации внутриполитической обстановки) в Тюменской области Антона Михальчука прошли обыски. Об этом сам он сообщил в своем телеграм-канале, передает корреспондент Накануне.RU.
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По заявлению сторонника Ходорковского, правоохранители пришли с обыском в квартиру, которую он ранее снимал и в квартиру родителей, где он прописан. Силовики якобы искали грабителя и изъяли электронные устройства и носители информации.

В УВМД по Тюменской области Накануне.RU сообщили, что ведомство не имеет отношения к обыскам. Получить оперативный комментарий в региональном управлении Следственного комитета не удалось.

Михальчук, напомним, в марте стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СКР по статье 284.1 УК РФ о сотрудничестве с нежелательной организацией, он объявлен в федеральный розыск. В 2018 г. он получил штрафы за лекции "Открытой России".

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Беглый тюменский сторонник Ходорковского сообщил об обысках в своей квартире

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Теги: Антон Михальчук, Открытая Россия,



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