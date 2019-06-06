03 Октября 2020
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делегация Липецкой области на ПМЭФ-2019, Игорь Артамонов (2019) | Фото: admlip.ru

Липецкая область на ПМЭФ-2019: подписаны соглашения с китайской компанией и с "Квадрой"

Делегация Липецкой области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, подписаны ряд важных соглашений и меморандумов.

Игорь Артамонов(2019)|Фото: admlip.ru

Игорь Артамонов

Так, врио главы губернатора Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с китайской компанией Angel Yeast по строительству в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа "Данков" второй очереди завода по производству дрожжей производительностью 12 тыс. тонн продукции в год. С китайской стороны документ завизировал генеральный директор ООО "Ангел Ист Рус" Цинь Цзяньхуа.

делегация Липецкой области на ПМЭФ-2019, Игорь Артамонов(2019)|Фото: admlip.ru

Предприятие в Липецкой области является частью реализации совместной инициативы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь". Оно построено в соответствии с Соглашением об инвестициях между администрацией региона, администрацией Данковского муниципального района и компанией Angel Yeast Co., Ltd.

Меморандум о сотрудничестве подписали врио главы региона и генеральный директор ООО "Черноземье" Дмитрий Резнов. ООО "Черноземье", входящее в международный холдинг "ЭксОйл групп", приступит к реализации инвестиционного проекта уже в этом году. Комплекс по переработке бобов, сои и рапса построят в ОЭЗ регионального уровня "Тербуны".

делегация Липецкой области на ПМЭФ-2019, Игорь Артамонов(2019)|Фото: admlip.ru

Кроме того, Игорь Артамонов подписал меморандум о намерениях с Новолипецким металлургическим комбинатом по строительству электростанции для утилизации вторичных топливных газов.

"Это уникальный проект. Впервые углекислый газ будет использован для выработки электроэнергии и тепла. Новые технологии позволят серьезно улучшить экологическую ситуацию в Липецке", - отметил Игорь Артамонов.

делегация Липецкой области на ПМЭФ-2019, Игорь Артамонов(2019)|Фото: admlip.ru

Также администрация региона и ПАО "Квадра" заключили соглашение о сотрудничестве для развития теплоэнергетики в Липецкой области, рационального использования энергетических ресурсов, поддержки и стимулирования энергосбережения, комплексного проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности для надежного обеспечения тепловой энергией жителей Липецкой области.

Подписание соглашения прошло в присутствии Виталия Мутко. Вице-премьер РФ и врио главы администрации Липецкой области обсудили несколько важных для региона вопросов. Говорили о мерах государственной поддержки при реализации в Липецкой области пилотного проекта индивидуального жилищного строительства. Затронули вопрос финансирования строительства и ремонта инженерных сетей водоснабжения и водоотведения за счет средств федерального бюджета.

делегация Липецкой области на ПМЭФ-2019, Игорь Артамонов, Виталий Мутко(2019)|Фото: admlip.ru

Также обсудили возможность выделения государственной поддержки застройщикам, принявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных домов. Мутко ответил, что возможности содействия будут рассмотрены.

Также Артамонов на полях ПМЭФ встретился с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и главой Московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиасом Шеппом. Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества Липецкой области с Германией, наметили приоритетные направления развития взаимовыгодных экономических связей. Во время встречи также обсуждался возможный визит представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты в Липецкую область.

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Липецкая область на ПМЭФ-2019: подписаны соглашения с китайской компанией и с "Квадрой"

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Теги: пмэф, липецкая область



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