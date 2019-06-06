Липецкая область на ПМЭФ-2019: подписаны соглашения с китайской компанией и с "Квадрой"

Делегация Липецкой области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, подписаны ряд важных соглашений и меморандумов.

Игорь Артамонов

Так, врио главы губернатора Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с китайской компанией Angel Yeast по строительству в особой экономической зоне регионального уровня промышленно-производственного типа "Данков" второй очереди завода по производству дрожжей производительностью 12 тыс. тонн продукции в год. С китайской стороны документ завизировал генеральный директор ООО "Ангел Ист Рус" Цинь Цзяньхуа.

Предприятие в Липецкой области является частью реализации совместной инициативы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс – один путь". Оно построено в соответствии с Соглашением об инвестициях между администрацией региона, администрацией Данковского муниципального района и компанией Angel Yeast Co., Ltd.

Меморандум о сотрудничестве подписали врио главы региона и генеральный директор ООО "Черноземье" Дмитрий Резнов. ООО "Черноземье", входящее в международный холдинг "ЭксОйл групп", приступит к реализации инвестиционного проекта уже в этом году. Комплекс по переработке бобов, сои и рапса построят в ОЭЗ регионального уровня "Тербуны".

Кроме того, Игорь Артамонов подписал меморандум о намерениях с Новолипецким металлургическим комбинатом по строительству электростанции для утилизации вторичных топливных газов.

"Это уникальный проект. Впервые углекислый газ будет использован для выработки электроэнергии и тепла. Новые технологии позволят серьезно улучшить экологическую ситуацию в Липецке", - отметил Игорь Артамонов.

Также администрация региона и ПАО "Квадра" заключили соглашение о сотрудничестве для развития теплоэнергетики в Липецкой области, рационального использования энергетических ресурсов, поддержки и стимулирования энергосбережения, комплексного проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности для надежного обеспечения тепловой энергией жителей Липецкой области.

Подписание соглашения прошло в присутствии Виталия Мутко. Вице-премьер РФ и врио главы администрации Липецкой области обсудили несколько важных для региона вопросов. Говорили о мерах государственной поддержки при реализации в Липецкой области пилотного проекта индивидуального жилищного строительства. Затронули вопрос финансирования строительства и ремонта инженерных сетей водоснабжения и водоотведения за счет средств федерального бюджета.

Также обсудили возможность выделения государственной поддержки застройщикам, принявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных домов. Мутко ответил, что возможности содействия будут рассмотрены.

Также Артамонов на полях ПМЭФ встретился с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и главой Московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиасом Шеппом. Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества Липецкой области с Германией, наметили приоритетные направления развития взаимовыгодных экономических связей. Во время встречи также обсуждался возможный визит представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты в Липецкую область.