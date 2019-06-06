03 Октября 2020
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Политика В России За рубежом Санкт-Петербург
ПМЭФ-2019, Игорь Сечин (2019) | Фото: forumspb.com

Сотрудничество России и Китая становится мощным фактором мировых энергетических рынков

В ходе Петербургского экономического форума состоялся II Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Первый форум прошёл в прошлом году в Пекине, и это уже состоявшаяся веха в отношении между двумя странами и постоянно действующий институт. В дальнейшем форум планируется проводить ежегодно поочерёдно в РФ и КНР.
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что развитие российско-китайского сотрудничества происходит на фоне торговых войн.

Китайские компании предлагают не только новые продукты и услуги, но и формы сотрудничества, которые ориентированы на партнёрство, совместное развитие.

В электроэнергетике идёт сближение по таким важным направлениям как проектирование и строительство АЭС, развитие сетей, проектирование и поставка оборудования.

Также Игорь Сечин обратил внимание на то, что сотрудничество России и Китая становится мощным фактором мировых энергетических рынков, суммарно наши государства производят около 30% ископаемых энергоресурсов и около трети потребляют. В т.ч. Россия и Китай обеспечивают 17% мировой добычи нефти и газового конденсата и 20% мирового потребления. Энергетические товары формируют около 40% торгового оборота.

"Роснефть" создаст арктический кластер месторождений, который должен стать локомотивом всей арктической зоны. Наиболее перспективные районы находятся на севере Красноярского края.

Как отметил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак, к 1 декабря начнутся поставки газа по "Силе Сибири", идёт работа по строительству Амурского газоперерабатывающего завода.

Ведётся работа по упрощению экспорта угля в Китай, по созданию механизма контроля качества угля, а при поддержке правительств двух стран реализуется дорожная карта по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти и по развитию нефтегазохимии.

По итогам форума между российскими и китайскими энергетическими компаниями был заключён ряд соглашений о сотрудничестве.

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Сотрудничество России и Китая становится мощным фактором мировых энергетических рынков

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Теги: Китай, Россия, ПМЭФ, энергетика



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