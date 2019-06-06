03 Октября 2020
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фестиваль Самотлорские ночи (2019) | Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на фестивале "Самотлорские ночи" зрителей ждет сотня различных мероприятий

Фестиваль "Самотлорские ночи" пройдет в Нижневартовске в 44 раз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города. Гостей фестиваля ждут около сотни мероприятий: спортивные занятия, творческие мастер-классы, игровые шоу.

В этом году в основе "Самотлорских ночей" три темы: 50 лет Самотлорскому месторождению, Год семьи в Югре и Год театра в России.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Церемония открытия пройдет 14 июня на стадионе им. А.М. Беляева в 22.00. За час до открытия фестиваля жителей и гостей города с интерактивной программой встретит ди-джей и музыкант Baldos из Санкт-Петербурга. Поприветствуют зрителей ростовые куклы, ходулисты и более 100 волонтеров, которые будут угощать горожан фирменными сладостями с логотипом фестиваля. Билеты на церемонию открытия уже можно приобрести в кассе Дворца искусств - стоимость 200 руб. Отмечается, что церемония открытия состоится при любой погоде. После концерта на набережной в полночь запустят фейерверк.

Участников фестиваля ожидает выставка декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", автобусные экскурсии "От села до города", фестиваль уличных театров "Небесные кулисы", участниками которого станут артисты из Нижневартовска, Сургута, Мегиона и Самары. Он начнется в 17.00 15 июня в амфитеатре на набережной. В режиме нон-стоп до позднего вечера пройдут показы спектаклей. В квартале Прибрежный-1 с 14.00 до 17.00 пройдет военизированная эстафета. Кроме того, в городе будет развернут мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ.

Церемония закрытия фестиваля начнется на набережной в 20.00. Перед зрителями выступят вокальные и хореографические коллективы учреждений культуры Нижневартовска. Продолжит программу популярная эстрадная певица и телеведущая Юлиана Караулова. Отметим, что на время проведения фестиваля полицейские будут работать в усиленном режиме.

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В Нижневартовске на фестивале "Самотлорские ночи" зрителей ждет сотня различных мероприятий

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Теги: фестиваль Самотлорские ночи, нижневартовск



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Развитие сюжета:

Ранее 14.06.2019 15:20 Мск Ветераны освоения Западной Сибири прибыли в Нижневартовск: в городе стартует 44-й фестиваль "Самотлорские ночи"

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