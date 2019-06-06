03 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Бордо из Москвы, вернулся в Домодедово

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus 320-200 вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Рейс U6 793 должен был проходить по маршруту Москва – Бордо.

"Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет. Информацию о благополучной посадке самолета подтвердили и в пресс-службе аэропорта.

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Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Бордо из Москвы, вернулся в Домодедово

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Теги: уральские авиалинии, домодедово, возвращение в аэропорт, шасси, экстренная посадка



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