Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший в Бордо из Москвы, вернулся в Домодедово

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus 320-200 вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Рейс U6 793 должен был проходить по маршруту Москва – Бордо.

"Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет. Информацию о благополучной посадке самолета подтвердили и в пресс-службе аэропорта.