"На фоне торговой войны с США". Алексей Текслер предложил поставлять бобовые культуры в Китай

Промышленное развитие региона в целом даст толчок развитию малого и среднего бизнеса. Об этом на панельной сессии "Миссия "Развитие малого бизнеса". Этап "Реализация" Петербургского международного экономического форума заявил глава Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что малый бизнес необходимо "накачивать возможностями" и давать доступ к финансированию, при этом подчеркнув, что именно на этом сейчас фокусируются региональные власти, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая на панельной сессии, глава региона отметил, что в Челябинской области последние пять лет снижаются реальные располагаемые доходы населения, что отражается на покупательной способности.

"Естественно, когда нет платежеспособного спроса, есть проблема с развитием малого бизнеса. Поэтому первая и ключевая задача – это в целом дать толчок промышленному развитию региона, потому что это все сообщающиеся сосуды. Возможность зарабатывать и тратить деньги на территории, реинвестировать их из крупного бизнеса в малый и средний, это то, что должно дать основу развития малого бизнеса. И здесь надо малый бизнес накачивать возможностями, давать доступ к финансированию и выравнивать фискальные условия с другими регионами. Это то, на чем мы сейчас фокусируемся", - подчеркнул он.

В качестве положительного примера он отметил МФЦ "Территория бизнеса", в фокусе которого находятся вопросы, связанные с доступностью финансирования. Так, в регионе можно получить микрозаймы для предпринимателей до 5 млн рублей по льготной ставке 7,75%. для малого бизнеса в сельхозиндустрии ставка снижена до 7,25%.

"Мы из регионального бюджета до капитализируем соответствующий счет микрофинансирования. Мне кажется, это одно из тех направлений, которое дает серьезное развитие малого бизнеса", - отметил он.

Еще одним ключевым направлением Алексей Текслер назвал развитие экспорта.

Президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин напомнил о необходимости увеличения товарооборота между Россией и Китаем.

"100 млрд долларов в год сегодня товарооборот, в течение 4 лет он должен стать 200 млрд. Об этом договорились лидеры наших стран. 100 млрд долларов это примерно 7 трлн рублей ежегодно. Постарайтесь найти себя на этом рынке. Например, бюджет Челябинской области порядка 150 млрд руб., а здесь дополнительно 7 трлн ежегодно", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй считает, что достичь этой цели можно за счет развития малого и среднего бизнеса.

"Когда мы говорим о сотрудничестве России и Китая, мы больше говорим про сотрудничество крупных компаний, но на самом деле для того, чтобы развивать российско-китайскую торговлю нужно развивать малый и средний бизнес. Мы ошибочно считаем, что локомотивом развития являются крупные предприятия, но в 21 веке это совершенно не так. Я считаю, что нам необходимо преобразовать сотрудничество России и Китая и переводить это сотрудничество между средним и малым бизнесом", - отметил он.

Хэ Чжэньвэй подчеркнул, что на фоне торговой войны Китая и США можно перевести большой объем торговли на Россию. В частности, он напомнил, что Китай является крупнейшим импортером соевых бобов – практически 90 млн т. в год, из них треть поставляет США.

"На фоне торговой войны с США нам необходимо переводить этот экспорт на другую страну, а это практически 30 млн тонн. Мы знаем, что в России активно выращивают соевые бобы и почему бы не предоставить эту возможность российским аграрным предприятиям. Это один из примеров множества возможностей", - добавил он.

Такое предложение поддержал глава Челябинской области Алексей Текслер и обменялся визитками с Хэ Чжэньвэй.

"Мы как раз сейчас активно работаем в области над увеличением масленичных, и в частности бобовых культур. Я хотел бы передать вам визитку, для того чтобы мы уже сегодня начали взаимодействовать по поводу бобовых, чтобы оторвать себе кусочек", - отметил глава региона.

"Это прекрасный деловой подход. Так и совершаются прорывы на рынке", - заметил Александр Калинин.