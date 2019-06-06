На Среднем Урале дети получили травмы на опасной игровой площадке: ее проверяют прокуратура и СКР

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    часы томми хилфигер женские ссылки

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
детская площадка, сломанные качели, (2018) | Фото: ОНФ Челябинская область

На Среднем Урале дети получили травмы на опасной игровой площадке: ее проверяют прокуратура и СКР

На Среднем Урале дети получили травмы на игровой площадке. Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось сегодня днем в Каменске-Уральском: несколько детей получили телесные повреждения на игровой площадке во дворе дома по улице Каменской. По имеющимся данным, травмы (характер которых сейчас уточняется) связаны с ненадлежащим состоянием детской площадки и дефектами ее оборудования. Следователи выясняют все обстоятельства.

Также свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет проведен осмотр данной площадки и сделан вывод о соответствии ее игровых конструкций требованиям безопасности несовершеннолетних - в том числе требованиям государственных стандартов.

По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также в ведомстве намерены дать оценку деятельности организации, обслуживающей данные игровые сооружения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале дети получили травмы на опасной игровой площадке: ее проверяют прокуратура и СКР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети, площадка, прокуратура, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети