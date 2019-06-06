На Среднем Урале дети получили травмы на опасной игровой площадке: ее проверяют прокуратура и СКР

На Среднем Урале дети получили травмы на игровой площадке. Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Читайте также: В Екатеринбурге охотничья собака набросилась на ребенка на детской площадке

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось сегодня днем в Каменске-Уральском: несколько детей получили телесные повреждения на игровой площадке во дворе дома по улице Каменской. По имеющимся данным, травмы (характер которых сейчас уточняется) связаны с ненадлежащим состоянием детской площадки и дефектами ее оборудования. Следователи выясняют все обстоятельства.

Также свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет проведен осмотр данной площадки и сделан вывод о соответствии ее игровых конструкций требованиям безопасности несовершеннолетних - в том числе требованиям государственных стандартов.

По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также в ведомстве намерены дать оценку деятельности организации, обслуживающей данные игровые сооружения.