Московское метро и "Аэрофлот" помогут Шереметьево справиться с коллапсом с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела рабочее совещание по вопросам массовых задержек выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ранее надзорное ведомство организовало проверку по массовым задержкам выдачи багажа.

В совещании приняли участие представители прокуратуры, аэропорта, "дочки" "МАШ", занимающейся багажом (ООО "Шереметьево Хэндлинг"), Ространснадзора, "Аэрофлота" (основной перевозчик, базирующийся в Шереметьево) и департамента транспорта Москвы.

"По результатам мероприятия приняты конкретные меры, направленные на устранение задержек багажа в кратчайшие сроки, в том числе между ООО "Шереметьево Хэндлинг" и ГУП Московский метрополитен достигнута договоренность о привлечении дополнительных сил. Представитель ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" также высказал готовность оказать содействие в разряжении сложившейся ситуации", - говорится в сообщении прокуратуры.

Между тем, в Минтрансе России готовятся к разбору полетов с руководством аэропорта. Так, в пресс-службе ведомства сообщили, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих готов поставить вопрос о персональной ответственности за происходящее на следующем заседании совета директоров "Шереметьево".

Руководству аэропорта "настоятельно" рекомендовали при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках.

