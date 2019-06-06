Украинские раскольники обещают Румынии создать у себя румынский викариат в обмен на признание

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний заявил, что на Буковине может быть создан викариат для румыноязычных приходов, желающих перейти в его организацию.

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По его словам, в составе Румынской Православной Церкви (РПЦ) есть приходы, которые служат на мове, и у раскольников есть желание создать зеркальную ситуацию, т.е. сделать так, чтобы румыноязычные на Буковине служили на румынском.

Ключевым в этом является то, что для такого варианта нужно договориться с РПЦ, а значит, ей предлагается приманка из румыноязычных приходов в обмен на то, чтобы признать самих раскольников.

Также важно, что румынские приходы находятся в канонической Церкви - УПЦ. Можно ли рассматривать заявление Думенко как предложении Румынии совместно захватывать храмы УПЦ на Буковине - этот вопрос остается открытым.

Отметим, что после объединения раскольников в декабре прошлого года их буковинский "митрополит" Даниил Ковальчук признал, что "переходы" общин к раскольникам идут очень вяло. По существу, были захвачены около десятка храмов.