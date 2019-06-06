03 Октября 2020
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Общество Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Бари Алибасов написал новое завещание

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов отметил свой 72-й день рождения в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Здесь же он составил новое завещание.

Согласно документу, девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке в Москве и еще две квартиры в том же доме продюсер оставляет своему сыну Бари Алибасову-младшему; правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; дачу в Подмосковье стоимостью около $500 тыс. получит жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря продюсера.

Супруга продюсера также наследует принадлежавшие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов.

Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились неожиданно – в прошлом году. Всего за несколько дней до свадьбы Бари оформил развод с предыдущей женой – его помощницей. Они были женаты несколько лет, в браке женщина родила ребенка (но не от Алибасова). Стоит отметить, что Лидия Федосеева-Шукшина старше мужа на восемь лет.

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Бари Алибасов написал новое завещание

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Теги: бари алибасов, завещание, лидия федосеева-шукшина



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