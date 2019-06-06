ТМК выступает партнером XXIII Петербургского международного экономического форума

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) традиционно выступает партнером по организации Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в работе форума примет участие делегация ТМК и Группы Синара, которую возглавит председатель советов директоров компаний Дмитрий Пумпянский. В планах, что он примет участие в пленарном заседании и ряде тематических сессий, в том числе в качестве спикера.

XXIII Петербургский международный экономический форум проходит стартовал сегодня и продлится по 8 июня. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента РФ.