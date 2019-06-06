"Какой-то технический сбой": в Омске объяснили исчезновение видео с падением мэра в лужу

Видеотрансляция, в ходе которой мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь, не появилась в открытом доступе из-за технического сбоя, заявили в городской администрации.

Напомним, накануне мэр города в время объезда Советского округа города попыталась перепрыгнуть лужу, расположенную на дороге, по которой шла делегация чиновников.

Около дома на 20-го Партсъезда, 55, у которого ранее разрушалась стена, Оксана Фадина произнесла фразу: "Ну что, будем прыгать?" – и поскользнулась. Несмотря на падение в грязь, мэр в испачканном костюме продолжила рабочую поездку.

Как заявил представитель городской администрации, намеренной цели скрыть происшествие не было.

По его словам, "была небывалая гроза, сбоила связь, поскольку трансляция ведется через несколько линий - произошел какой-то технический сбой".

"Пока мы его решали - коллеги, которые смотрели стрим и копировали себе, нарезали кадров. В этой ситуации было бы нелепо плодить новые инфоповоды на тему: "мэрия удалила и заново выложила стрим" или "под натиском журналистов мэрия восстановила видео", - цитирует РИА Новости представителя мэрии.

Руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов считает, что падение мэра Омска - это не случайность, а закономерный итог "стараний" всех коммунальных служб города.

Напомним, ранее чиновники Омска в ответ на жалобы на состояние подземных переходов в городе пожаловались... на переходы в Новосибирске.