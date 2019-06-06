Папа римский Франциск утвердил изменение молитвы "Отче наш"

Папа римский Франциск утвердил изменения в итальянский текст молитвы "Отче наш". О необходимости изменить слова молитвы он заявил еще в 2017 году.

Итак, в новой редакции "Отче наш" слова "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".

Папа Франциск считает, что фраза "не введи нас во искушение" является неточной, поскольку может быть истолкована, будто сам Бог и приводит людей к греху. "Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться", — отметил понтифик.