03 Октября 2020
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Вадим Шумков, Наталья Комарова, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Шумков и Комарова на ПМЭФ подписали соглашения в сфере науки, торговли и культуры

Правительства Курганской области и ХМАО-Югры на полях ПМЭФ-2019 подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регионов. Свои подписи под документом поставили врио главы Курганской области Вадим Шумков и глава ХМАО-Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

После церемонии подписания Шумков отметил, что договоренности приняты в развитие уже сложившегося ранее взаимодействия.

"Мы уже двигаемся по этому пути. В феврале этого года проходил Совет губернаторов в Кургане. Договорились о взаимодействии. То, что здесь на бумаге сегодня было изложено - это уже фиксация тех направлений, которые мы исполняем", - прокомментировал он.

Вадим Шумков, Наталья Комарова, ПМЭФ-2019(2019)|Фото: Накануне.RU

"Уже ранее мы сотрудничали во многих отраслях - в области обмена товарами сельхозпроизводства, лечения взрослых и детей с применением уникальных медицинских технологий. В этой связи эти направления для нас остаются наиболее разработанными, базовыми. И есть много нестандартных возможностей и предложений для усиления и увеличения глубины сотрудничества", - продолжила Наталья Комарова.

Примером такого перспективного сотрудничества она назвала развитие авиасообщения между Курганом и городами автономного округа для упрощения передвижения "большого количества людей, которые перетекают из одного региона в другой".

Вадим Шумков, Наталья Комарова, ПМЭФ-2019(2019)|Фото: Накануне.RU

"Впереди большие перспективы. Желаю Вадиму Михайловичу огромных успехов. И все вместе будем работать на благо людей и решение тех задач, которые перед нами стоят", - заключила она.

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Шумков и Комарова на ПМЭФ подписали соглашения в сфере науки, торговли и культуры

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Теги: ХМАО, Югра, Курган, соглашения, Наталья Комарова, Вадим Шумков, ПМЭФ



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