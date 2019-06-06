В конгресс-центре завершаются работы по внутренней отделке помещений

На строительной площадке конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", который возводит компания "Синара-Девелопмент", завершаются работы по внутренней отделке помещений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент", в данный момент чистовая отделка внутренних помещений выполнена на 90%.

Специалисты проверяют установленные светильники в различных вариантах постановочного освещения. Произведен монтаж оборудования и устройства верхних и нижних механизмов трансформируемой сцены.

На сцене предусмотрен экран размером 22 x 10 метров, он состоит из нескольких жидкокристаллических панелей. Во время мероприятий его можно поднимать и опускать на специальных лебедках, а также менять конфигурацию, к примеру, сделать более вытянутым вдоль сцены.

В зале смонтировано 80% кресел. На входе в здание конгресс-центра установлены 25 рамок для досмотра и 6 энтероскопов. Перед строящимся зданием заасфальтирована площадка под парковку на 6 тыс. машиномест.

Внешний фасад комплекса оборудован подсветкой, смонтировано около 5 тыс. ламп.

Как сообщил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта - 17 июня 2019 года.