Сургутский стрелок остался на свободе

Житель Сургута, который предположительно стрелял из окна дома на ул. Крылова по машинам и прохожим, на время полицейской проверки остался на свободе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, личность стрелявшего установлена, правоохранители его опросили. "Оружие изъято и отправлено на экспертизу. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение", - рассказали в полиции, не уточнив, из какого именно оружия велась стрельба.

Информации о пострадавших по-прежнему нет, хотя очевидцы сообщали, что стрельба велась по людям и транспорту. В полиции отмечают, что жители, чьи машины пострадали, могут взыскать убытки в рамках гражданских исков в суд.