На Украине вал недовольства от заявлений Кучмы по Донбассу

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: online.gazeta.lviv.ua

На Украине вал недовольства от заявлений Кучмы по Донбассу

На Украине новый всплеск заявлений о "зраде" - предательстве интересов страны. Стоило главе украинской делегации Леониду Кучме заявить, что вчерашняя встреча в Минске прошла в конструктивном ключе и через две недели будет обсуждаться возможность снятия экономической блокады Донбасса и введения запрета на открытие ответного огня, как в Киеве заговорили чуть ли не о госизмене.
Читайте также:

Так, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что заявления Кучмы являются "началом капитуляции Украины", так как под сомнение поставлены безопасность и суверенитет Украины.

"Если президент Владимир Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь предательства национальных интересов", - сказала Гопко.

О шаге к капитуляции заявил и спикер Рады Андрей Парубий. Вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал инициативы новых властей Киева "началом ползания перед Москвой".

Фракция "Народный фронт" потребовала от Зеленского срочно созвать Совет нацбезопасности и обороны, а экс-президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского разъяснений, как именно он собирается брать под контроль границу с Россией и устанавливать мир в Донбассе.

Генпрокурор Юрий Луценко также раскритиковал возможность снятия блокады и совместного управления предприятиями, что предложили Киеву ДНР и ЛНР. По его словам, это означает признание юрисдикции ДНР и ЛНР и перекладывание социальных и коммунальных расходов республик на украинский бюджет. "Такая торговля будет криминалом", - сказал Луценко.

Не исключено, что даже робкие попытки Зеленского обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе могут быть заблокированы жесткой критикой, невзирая на то, что Зеленский почти ежедневно обвиняет Россию в "агрессии" и призывает вводить новые санкции.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

На Украине вал недовольства от заявлений Кучмы по Донбассу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Леонид Кучма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети