На Украине вал недовольства от заявлений Кучмы по Донбассу

На Украине новый всплеск заявлений о "зраде" - предательстве интересов страны. Стоило главе украинской делегации Леониду Кучме заявить, что вчерашняя встреча в Минске прошла в конструктивном ключе и через две недели будет обсуждаться возможность снятия экономической блокады Донбасса и введения запрета на открытие ответного огня, как в Киеве заговорили чуть ли не о госизмене.

Так, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что заявления Кучмы являются "началом капитуляции Украины", так как под сомнение поставлены безопасность и суверенитет Украины.

"Если президент Владимир Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь предательства национальных интересов", - сказала Гопко.

О шаге к капитуляции заявил и спикер Рады Андрей Парубий. Вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал инициативы новых властей Киева "началом ползания перед Москвой".

Фракция "Народный фронт" потребовала от Зеленского срочно созвать Совет нацбезопасности и обороны, а экс-президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского разъяснений, как именно он собирается брать под контроль границу с Россией и устанавливать мир в Донбассе.

Генпрокурор Юрий Луценко также раскритиковал возможность снятия блокады и совместного управления предприятиями, что предложили Киеву ДНР и ЛНР. По его словам, это означает признание юрисдикции ДНР и ЛНР и перекладывание социальных и коммунальных расходов республик на украинский бюджет. "Такая торговля будет криминалом", - сказал Луценко.

Не исключено, что даже робкие попытки Зеленского обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе могут быть заблокированы жесткой критикой, невзирая на то, что Зеленский почти ежедневно обвиняет Россию в "агрессии" и призывает вводить новые санкции.