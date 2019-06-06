Голы, отборы и фолы: футболисты "Урала" поставили несколько рекордов в минувшем сезоне РПЛ

Футболисты "Урала" установили сразу несколько рекордов в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в активе уральцев самый быстрый и самый поздний голы РПЛ в сезоне. Андрей Егорычев забил уже на 11-й секунде матча с казанским "Рубином", а Павел Погребняк отправил мяч в сетку ворот "Оренбурга", когда секундомер показывал отметку 95:02.

Также защитник "Урала" Михаил Меркулов стал лидером Премьер-лиги по общему количеству удачных отборов (91 отбор из 125 попыток).

Кроме этого, на полузащитнике команды Эрике Бикфалви в минувшем сезоне сфолили 70 раз. Ни на одном другом футболисте РПЛ соперники не нарушали правила так часто.

Напомним, сезон 2018/19 "Урал" завершил на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. Также во второй раз в своей истории команда играла в финале Кубка России, где вновь уступила московскому "Локомотиву".