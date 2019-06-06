Кремль отреагировал на слова Сечина о контроле США над российской промышленностью

В России есть четкое законодательство, нормы которого обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики.

Так заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы "Роснефти" Игоря Сечина, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме.

Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены втягиваться в дискуссию с российскими предпринимателями, которые делают очень много заявлений по актуальным темам, передает ТАСС.

Напомним, по словам главы нефтегазовой компании, при помощи санкций администрация США получила контроль над "Русалом", а вместе с этим – и над другими отраслями российской промышленности.

По словам Сечина, администрация США использует силовые методы.

"Пример – компания "Русал", когда результатом нескольких санкционных итераций произошла передача США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленности в России. А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле", не только в алюминиевой, но и в медной, платиновой, палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", - заявил Сечин.