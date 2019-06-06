На выборы в Раду идет партия Шария

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий зарегистрировал свою партию и собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Об этом он сообщил на своем сайте.

Он показал документы о регистрации "Партии Шария" в министерстве юстиции Украины. По его словам, он идет в Раду "карать огнем и мечом".

"Если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – пообещал Шарий, который известен резкой критикой украинских властей.

Напомним, выборы в Раду пройдут 21 июля.