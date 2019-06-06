В Тюмени студенты-инвалиды остались без стипендий из-за неверной трактовки закона

Студентов-инвалидов третьей группы, обучающихся в техникумах и колледжах из-за неверного толкования законодательства оставили без социальной стипендии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Деньги перестали выплачиваться с 2017 г. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об образовании в профильном департаменте и внесла представление в адрес первого заместителя губернатора региона. По итогам его рассмотрения 90 студентам выплачена задолженность по стипендиям в сумме почти 400 тыс. руб.

Отметим, что согласно действующему законодательству студенты - инвалиды с детства независимо от группы инвалидности имеют право на получение государственной социальной стипендии.