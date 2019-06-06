03 Октября 2020
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Уралкалий Трейдинг, ПМЭФ, соглашения (2019) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий Трейдинг" заключил ряд соглашений на ПМЭФ-2019

"Уралкалий Трейдинг" заключил ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Дочерняя компания одного из ведущих производителей хлористого калия "Уралкалий Трейдинг" подписала меморандумы о взаимопонимании с китайскими компаниями Suifenhe Kaiyuan Economy and Trade Co., LTD, Manzhouli Tianyue Trading Co., LTD, Suifenhe Longsheng Economic and Trade Co., LTD, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co., LTD и Manzhouli AIX International Trading Incorporation. Эти компании являются членами Ассоциации по координации приграничной торговли калийными удобрениями Департамента по химическим удобрениям Китайской Торговой Палаты по металлургии, горнодобывающей и химической промышленности.

Подписание документов состоялось в рамках ПМЭФ-2019. В соответствии с соглашениями подписанты выражают намерение закупать и поставлять в Китай в период с 2019 по 2023 годы включительно хлористый калий производства ПАО "Уралкалий", отгрузка которого будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами. Ожидается, что объем поставок продукции в рамках описанных соглашений составит 200-250 тыс. тонн хлористого калия ежегодно в адрес каждой из компаний-импортеров.

Гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов, комментируя подписанные соглашения отметил, что географическое положение "Уралкалия" имеет целый ряд преимуществ перед другими игроками калийной отрасли в части, касающейся железнодорожных поставок калийных удобрений в Китай, во многом благодаря эффективному взаимодействию с РЖД.

"Соглашения, подписанные с нашими китайскими партнерами, являются очередным свидетельством важности Китая — рынка, являющегося одним из крупнейших и ключевых по объемам потребления нашей продукции. Мы приветствуем факт заключения Меморандумов и надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами в регионе", - заявил он.

Также меморандум о сотрудничестве был подписан с "Ультрамар" - одной из крупнейших логистических компаний — контейнерных операторов в портах Северо-Запада РФ. Стороны будут вести партнерство в части строительства объектов портовой инфраструктуры, предназначенной для перевалки дополнительных объемов хлористого калия "Уралкалий" в новом терминале в порту Усть-Луга, с последующим строительством многофункционального терминала с общим потенциальным объемом перевалки удобрений крупнейших отечественных производителей до 12 млн тонн в год.

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"Уралкалий Трейдинг" заключил ряд соглашений на ПМЭФ-2019

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Теги: Уралкалий Трейдинг, ПМЭФ, соглашения



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