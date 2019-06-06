Названы слова и словосочетания, с написанием которых у россиян больше всего проблем

В честь Дня русского языка, который 6 июня отмечается в России, компания "Яндекс" представила рейтинг слов и словосочетаний, написание которых сложнее всего дается пользователям.

Рейтинг составлен на основе поисковых запросов со словами "как пишется", заданных российскими пользователями "Яндекса" с января по май 2019 года.

На первом месте оказался ответ на пасхальное приветствие – "Воистину воскресе". Также у россиян возникают проблемы с союзами, местоимениями и наречиями:

Не за что

Как будто

Также

Прийти

Несмотря на

Все-таки

Вряд ли

В связи

Во сколько

Кстати, недавно филологи из Тюменского государственного университета нашли новый союз в русском языке - "в смысле". По словам доцента кафедры русского языка Натальи Кузнецовой, в современной речи, как в устной разговорной, так и письменной, "в смысле" зачастую употребляется в функции союза. Практически во всех случаях "в смысле" выступает как синоним союза "то есть". Впервые использовать "в смысле" как союз начали в середине прошлого века. Всплеск частотности пришелся на последнее 30-летие.