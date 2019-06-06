Шумков рассказал, как Курганская область намерена сокращать отставание от своих уральских соседей

Врио главы Курганской области Вадим Шумков рассказал, как регион намерен сокращать социально-экономическое отставание от своих соседей по Уральскому федеральному округу, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, ранее был обнародован рейтинг, в котором по итогам 2018 года Курганская область усилила разрыв по сравнению с остальными регионами УрФО, заняв 76 место из 85.

Шумков в кулуарах ПМЭФ-2019 в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что "спокойно смотрит на этот факт".

"Ситуация складывалась последние 30 лет, не вчера. Это продиктовано рядом обстоятельств. Первое из них - административно-территориальное деление России в целом и в УрФО, которое делалось под плановую экономику", - сказал он, добавив, что не все регионы смогли эффективно адаптироваться к рыночным условиям.

"Это абсолютно не оправдывает то, что нужно сидеть и ничего не делать, ждать каких-то субсидий от федерального правительства. Мы нацелены на максимально активную деятельность. На сегодня огромное количество мероприятий проводим", - подчеркнул Шумков.

В их числе - упрощение контрольно-надзорной деятельности для бизнеса, предоставление в упрощенном порядке земельных участков.

"Сейчас мы приняли закон - 100 гектаров каждому физическому лицу, который зарегистрировал ИП, мы выдаем абсолютно бесплатно", - уточнил врио главы Курганской области. Кроме того, власти региона вводят несколько видов субсидий по приобретению оборудования новыми предприятиями.

Подготовка кадров под инвестиционные проекты и принятие ряда налоговых инициатив также находятся в фокусе внимания правительства региона.

"С 2019 года мы в четыре раза снижаем налог на имущество для новых объектов и в три раза снижаем ставку НДС для новых предприятий, реализующих совместные с новыми объектами проекты", - пояснил Шумков.

Упомянул он и про строительство индустриального парка в Кургане на 23 тыс. кв. м.

"Идея простая: мы предоставляем инвестору пакетное решение - льготную площадку со всеми коммуникациями, налоговыми льготами и субсидиями по оборудованию. В этом случае бизнес реализуется намного быстрее. Такими вещами занимаемся. Но это только небольшая толика того, что мы делаем. Каждую неделю мы проводим контакты с местными и внешними по отношению к региону компаниями, ряд проектов уже начинает реализовываться", - сказал врио губернатора.

На полях ПМЭФ в этом году Курганская область проводит множество встреч с представителями компаний.

"Встречались с компанией Alibaba, будут встречи с РЖД-Логистик, с несколькими европейскими компаниями по агробизнесу и другими потенциальными партнерами. Двигаемся, развиваем Курганскую область", - заявил Шумков.

Также врио губернатора рассказал, что область готова интегрироваться в условия созданного Уральско-Сибирского макрорегиона.

"Мы спокойно смотрим на любые форматы кооперации и экономической интеграции. В данной ситуации нужно использовать любую возможность, чтобы улучшить экономику и уровень жизни людей. Что бы органы власти ни рассказывали, самая главная задача - улучшать уровень жизни людей. Если эта форма интеграции нам помогает, будем этим заниматься", - заключил Шумков.