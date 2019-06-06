03 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура разберется с возможными нарушениями при продаже бывшей бани "Бодрость" в Екатеринбурге

Ассоциированный член общественной организации "Уральский хронотоп" Александр Зыков подал заявление в прокуратуру. Он просит разобраться с возможными нарушениями законодательства при продаже бывшей муниципальной бани "Бодрость", что на улице Куйбышева в Екатеринбурге.
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Напомним, как уже сообщало Накануне.RU, вопросы по этому зданию, уже снесенному до основания, недавно возникли в ходе обсуждения в городской думе финансово-хозяйственной деятельности ЕМУП "Жемчужина" и ЕМУП "Бодрость", чей основной вид деятельности - оказание банных услуг. Выяснилось, что баня на Куйбышева относилась к муниципальному предприятию "Бодрость". По словам начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Майи Строшковой, в 2016 году возникла идея акционировать это отдельно взятое предприятие, сохранив 33% за муниципалитетом. Затем в течение двух лет в мэрии постепенно подходили к мысли, что баня убыточная, для управления ею надо докупить акции до контрольного пакета, но денег на это пожалели, зато дали добро на продажу муниципальных 33-х процентов. В результате само здание досталось новому собственнику за 57 млн руб., а участок площадью 0,4 га - за 6,5 млн руб.

Услышав эти суммы, председатель профильной комиссии думы Григорий Вихарев на несколько секунд впал в ступор.

"Даже говорить не могу, волосы на голове шевелятся...", - произнес он.

В дальнейшем Вихарев заявил, что случившееся должно стать предметом разбирательства прокуратуры в отношении конкретных представителей администрации Екатеринбурга, поставивших свои подписи под разрешением о продаже имущества ЕМУП "Бодрость".

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации "Уральский хронотоп", сегодня их представитель Александр Зыков подал заявление в прокуратуру Свердловской области (есть в распоряжении агентства). Он просит разобраться в порядке перехода собственности на здания бани, котельной и земельного участка от Екатеринбурга в ООО "Уральские бани". Зыков указал, что сведения в Росреестре о недвижимости после ее отчуждения муниципальным собственником в пользу частного отсутствуют. Также, по его мнению, МУГИСО продало здание бытовых служб юридическому лицу без указания начальной цены с очевидно заниженной реальной стоимостью, и речь может идти об "откате".

Общественник просит выяснить, как оценивалось недвижимое имущество и почему стоимость квадратного метра здания бани в разы дешевле квадратного метра здания бытовых служб, а также почему баня в разы дешевле, чем помещение внутри нее.

"Названные выше сделки по отчуждению недвижимого имущества совершены в нарушение действующего законодательства, с явным злоупотреблением должностными полномочиями, ответственность за которое содержится в статье 285 Уголовного кодекса РФ", - говорится в заявлении.

Зыков приложил к нему выписки из Росреестра и попросил прокуратуру провести проверку и принять меры.

Напомним, баню "Бодрость" снесли летом прошлого года.

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Прокуратура разберется с возможными нарушениями при продаже бывшей бани "Бодрость" в Екатеринбурге

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Теги: баня, Куйбышева, нарушения, прокуратура, Екатеринбург



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