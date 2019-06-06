03 Октября 2020
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Экономика В России
Сухой Суперджет-100 самолет (2007) |

Чартерную авиакомпанию с парком из "Суперджетов" запустят до конца 2019 года - ОАК

До конца 2019 года в России может быть запущена чартерная авиакомпания с парком из "Суперджетов". Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Партнерами выступят "ВЭБ-лизинг", "Центр бизнес-авиации" аэропорта "Внуково", авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" бизнесмена Александра Лебедева, передает "Интерфакс".

"Консультанты KPMG делали нам концепцию, ее рассматривали в "Ростехе". Сейчас она проходит обсуждение среди участников, мы подходим к стадии ее реализации. Думаю, до конца года мы точно уже запустимся", - сказал Слюсарь журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

Он добавил, что в программе планируется задействовать до шести SSJ-100.

Соглашение о намерениях по реализации проекта чартерных корпоративных перевозок по России на базе самолетов SSJ 100 было подписано в феврале на Сочинском инвестиционном форуме. Сообщалось, что планируется использовать "Суперджеты" в бизнес-компоновке до 56 кресел для чартерных полетов в интересах крупных корпораций, спортивных команд, для концертных туров и других групповых перевозок.

Верхнюю планку по количеству самолетов в парке предлагалось установить на уровне 50 единиц.

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Чартерную авиакомпанию с парком из "Суперджетов" запустят до конца 2019 года - ОАК

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Теги: чартерная авиакомпания, юрий слюсарь, суперджет



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