"Убери Соловья и все станет хорошо". Профессора "попросили" из МГИМО?

Накануне стало известно о том, что МГИМО предположительно расторг контракт с профессором, политологом Валерием Соловьем. В учебном заведении он проработал более 11 лет и до последнего времени заведовал там кафедрой связей с общественностью.

Сам Соловей в разговоре с Накануне.RU не захотел ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, объяснив это тем, что у его работодателя есть "право информировать первым".

"Мне работодатель еще ничего не сообщал, поэтому все вопросы к нему, а я сам не комментирую. Мне формально или неофициально ничего не сказано. Я не знаю, разорван контракт или не разорван. Мне тут нечего сказать", - заявил он.

В телеграм-каналах, между тем, появилась версия, что якобы профессор был уволен "по звонку из АП". Напомним, что политолог часто и охотно критиковал внутреннюю и внешнюю политику Кремля.

В 2012 году Валерий Соловей активно работал над созданием политической партии "Новая сила", в какой-то момент даже стал ее председателем. Однако Минюст не зарегистрировал организацию. В парламенте партия Валерия Соловья должна была представлять в том числе и умеренных националистов.

Профессор также известен своими успешными прогнозами. Например, он предсказал перестановки в Администрации президента, уход Вячеслава Володина на место спикера Госдумы и усиление Антона Вайно.

"В телеграм-каналах я прочитал, что его уволили "по звонку из АП". Валерий Соловей дает анализ современной политической ситуации, который, прямо скажем, нелицеприятный для власти. Я же просто знаю манеру современных сотрудников АП. Они склонны ретушировать ситуацию. Убери Соловья - и все будет хорошо", - прокомментировал ситуацию журналист Максим Шевченко.

Возможное увольнение Валерия Соловья из МГИМО он назвал введением "запрета на профессию".

"Так же они закрывали повсюду меня, когда я поддержал и стал доверенным лицом Грудинина. Уволили отовсюду, обзвонили все места, где у меня были контракты, каналы, радиовещание. С Соловьем та же самая история. Однако, сам факт, что Валерия Соловья, одного из самых ярких и известных политологов можно вот так взять и уволить с кафедры - это беспредел. Это как в Германии называлось Das Berufsverbot - запрет на профессию", - предполагает журналист.

Оперативно получить комментарий в МГИМО не удалось, в пресс-службе вуза сослались на занятность сотрудников на ПМЭФ.