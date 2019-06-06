На Среднем Урале чиновники предупреждают о негативном влиянии США на студентов

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область Уральский ФО
биктуганов юрий иванович министр образования свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале чиновники предупреждают о негативном влиянии США на студентов

Телеграм-каналы, а следом и СМИ растиражировали некое письмо за подписью министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в котором чиновник якобы настоятельно советует вузам и колледжам воздержаться от ведения с американским консульством совместных проектов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В ряде образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, Генеральным консульством США в Екатеринбурге реализованы проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в России", — говорится в послании.

Среди проектов названы "День юного дипломата", "Курс разговорного английского" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project".

Юрий Биктуганов, письмо(2019)|Фото: ridus.ru

Подлинность документа пока не подтверждена – проверкой занимается департамент информационной политики Свердловской области, где в то же время признают, что на упоминаемые в письме проекты в Минобраз действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале чиновники предупреждают о негативном влиянии США на студентов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Биктуганов, министерство образования Свердловской области, письмо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2019 11:51 Мск Российский сенатор задался вопросом о "просветительской" деятельности консульства США в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети