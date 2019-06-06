На Среднем Урале чиновники предупреждают о негативном влиянии США на студентов

Телеграм-каналы, а следом и СМИ растиражировали некое письмо за подписью министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в котором чиновник якобы настоятельно советует вузам и колледжам воздержаться от ведения с американским консульством совместных проектов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В ряде образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, Генеральным консульством США в Екатеринбурге реализованы проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в России", — говорится в послании.

Среди проектов названы "День юного дипломата", "Курс разговорного английского" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project".

Подлинность документа пока не подтверждена – проверкой занимается департамент информационной политики Свердловской области, где в то же время признают, что на упоминаемые в письме проекты в Минобраз действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей.