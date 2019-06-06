03 Октября 2020
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Общество В России
Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Лиза Пескова увлеклась исламом и собирается замуж?

20-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова устроила небольшое блиц-интервью со своими подписчиками – ответила на их вопросы в "историях" Instagram (первым небезынтересную серию "сторис" заметил телеграм-канал "Антиглянец").

Из этого сета вопросов-ответов, например, выяснилось, что сердце Елизаветы занято. Более того, она, возможно, уже и замуж собралась, поскольку на реплику "Был бы я свободен – женился бы на тебе!" ответила: "Вы немного опоздали".

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Также девушка пишет о планах на будущее: поступить в магистратуру на специальность "международные отношения", а в следующем году – держать мусульманский пост в священный месяц Рамадан. На этом месте обнаруживается некоторый сумбур в мыслях у девушки: она вроде как интересуется исламом, но при этом и на Крещение много раз окуналась в проруби, и даже о чакрах кое-что знает (но за подробностями отправляет к своей матери Екатерине Солоцинской). Не совсем понятная позиция у Песковой по поводу строгости наказания в мусульманской традиции за гомосексуальные связи.

В последнее время Лиза частенько бывает в Чечне, всячески нахваливает регион и одевается в Firdaws – это бренд дочери Рамзана Кадырова Айшат. Поэтому многие подписчики Песковой полагают, что ее жених родом с Кавказа.

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Лиза Пескова увлеклась исламом и собирается замуж?

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Теги: елизавета пескова, ислам, замужество, бойфренд



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