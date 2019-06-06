После встречи в Минске объявлены переговоры о снятии экономической блокады Донбасса

По итогам встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске стороны анонсировали переговоры о снятии экономической блокады. Они должны состояться на следующем заседании 19 июня. Возможны ли подвижки в урегулировании конфликта?

Как сообщало Накануне.RU, глава украинской делегации Леонид Кучма заявил, что переговоры впервые прошли в конструктивном ключе и у сторон "было доверие друг к другу", так как все хотели найти решение.

Главной неожиданностью стала возможность снятия экономической блокады Донбасса. Каждая из сторон подала это как свою инициативу. Хотя предложение от ДНР и ЛНР прозвучало раньше. Об этом первой заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что эту тему поднял Кучма, а ДНР и ЛНР его поддержали. По его словам, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом". Представитель же России Борис Грызлов отметил, что это предложили Донецк и Луганск. Кроме того, республики предложили Киеву совместное управление промышленными активами и распределение доходов и расходов от их деятельности.

Напомним, официально экономическая блокада Донбасса продолжается с 15 марта 2017 года, хотя по факту началась в конце 2014 года.

В подгруппе по гуманитарным вопросам встреча прошла в плодотворном ключе, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. А вот в политподгруппе никаких результатов нет, заявила Никонорова. По ее словам, представители Украины отказались обсуждать политические вопросы, в том числе возможность особого статуса Донбасса.

Предложение о совместном управлении предприятиями, вероятно, сделано Киеву в расчете на выполнение политической части Минских соглашений, ведь Украина может возвратить в свою юрисдикцию все предприятия. Готовы ли в Киеве к такому варианту?

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что нет. По его мнению, позиция Украины по существу не изменилась, так как "полностью провалена работа в политической подгруппе, причем Леонид Кучма лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса".

"Обещают снять экономическую блокаду Донбасса. Но это их обязанность. Блокаду ввела сама Украина, нарушив Минские соглашения. Конечно, хорошо, если удастся развести силы и снять блокаду. Но основа урегулирования - это особый статус Донбасса", - приводит слова Чеснакова ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский также ранее заявлял, что не допустит особого статуса Донбасса. И после этого он не делал никаких движений в сторону изменения своей позиции. Это значит, что обещания снять блокаду Донбасса и достичь мира могут остаться предвыборными лозунгами в расчете достичь максимального результата на выборах в Раду.