03 Октября 2020
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Политика В России
Майкл Калви (2019) | Фото: www.flickr.com

Песков рассказал, ждет ли Путин участия Калви в ПМЭФ

Владимир Путин вряд ли знает список участников завтрашнего пленарного заседания в рамках ПМЭФ-2019.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу возможной встречи российского лидера с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви в ходе форума.

Представитель Кремля отметил, что у него нет ответов на эвентуальные вопросы.

"Скорее, участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии", - цитирует Пескова Regnum.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что руководству страны хотелось бы увидеть Калви среди участников Петербургского международного экономического форума. Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что всем, кто следит за уголовным делом американского бизнесмена, надо набраться терпения. Судьбу фигурантов решает следствие, а "процесс идет при строгом соблюдении российского законодательства" и "никакого волюнтаризма здесь нет".

Калви арестовали в феврале текущего года по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Как считает следствие, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9% акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена.

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Песков рассказал, ждет ли Путин участия Калви в ПМЭФ

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Теги: майкл калви, владимир путин, пмэф



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