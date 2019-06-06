Кудрин считает, что Росстат должен стать независимым, Орешкин - против

Росстат следует вывести из подчинения Министерства экономического развития, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В кулуарах Петербургского форума он заявил, что статведомство должно быть независимо от органов, которые планируют экономическую политику.

Кудрин сказал журналистам, что раньше спокойнее относился к тому, что Росстат входит в МЭР, но сегодня уверен в обратном.

"Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я абсолютно доверяю Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо", - приводит его слова ТАСС.

Глава МЭР Максим Орешкин, в свою очередь, рассказал о "китайских стенах" между двумя ведомствами и опроверг какой-то конфликт интересов.

"У нас выстроена система "китайских стен" с отсутствием каких-либо контактов, систем доступа и какого-либо влияния на работу с точки зрения формирования статистики. Поэтому здесь абсолютно никаких проблем нет", - сказал он журналистам на полях форума.

Напомним, по итогам 2018 года, когда Росстат возглавил выходец из Минэкономразвития Павел Малков, органы статистики отчитались о рекордном за шесть лет росте ВВП в 2,3%.