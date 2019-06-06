"В высшем образовании – тотальная недофинансированность": глава Прикамья попросил передать вузы регионам

Система высшего образования недофинансирована, и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшие годы, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на дискуссии, посвященной экспорту в образовании, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава Прикамья попросил передать вузы из второй и третьей сотни рейтинга регионам, поскольку только так возможно их развитие.

Сегодня Максим Решетников подписал соглашение с Министерством науки и ВЭБ о взаимодействии в создании международного образовательного кампуса для иностранных студентов в Перми, передает корреспондент Накануне.RU. Подобные проекты призваны удержать молодежь в регионе и изменить городскую среду, заявил Решетников.

"Для Пермского края, как и для многих регионов, тема оттока молодежи является крайне актуальной, поэтому мы предпринимаем все возможные и невозможные усилия, чтобы молодежь в регионе удержать. В этих условиях создание университетского кампуса и развитие университетов – главное, чем мы должны заниматься", - сказал Максим Решетников.

Сейчас в Пермском крае – 2 тыс. 500 иностранных студентов. Основная точка притяжения – медицинский университет, куда приезжают учиться студенты из Индии, в связи с чем и возник вопрос о создании кампуса.

Благодаря участию в проекте Миннауки и ВЭБ, у края появилась возможность расширить проект и создать кампус не только для медакадемии и иностранцев, но и для других вузов и местных студентов.

В этом году региональные власти получат проектную документацию и "начнут лить бетон", рассказал Решетников.

"Кампусы - это не что-то удаленное, изолированное, это что-то, что должно быть встроено в городское пространство, развитие кампусов должно сопровождаться изменением самого городского пространства. Площадка, которую мы выбрали, находится не совсем в исторической части города, что было бы идеально, она на другом берегу Камы, но при правильной организации городского транспорта - это 10-минутная доступность до центра города", - сообщил губернатор.

Не у всех вузов есть возможность получить помещения в центре города, заметил Решетников.

"Вышка" развивается, отбирая у других органов власти здания, у них есть такая возможность. В регионах не все так легко дается", - сыронизировал губернатор Прикамья.

Все вузы подчинены федеральным ведомствам, поэтому у региональных властей нет возможности вложиться в их развитие, пояснил Решетников. Создание кампусов – шанс исправить ситуацию.

"Если сравнить все бюджетные сферы за последние 20 лет, вузы будут самыми недофинансированными. Вузам из первой-второй десятки рейтинга досталось от нефтяного дождя, а вот вторая-третья сотня… Когда я учился 20 лет назад, там все нуждалось в ремонте, за это время ничего не изменилось. С моей точки зрения, это тотальная недофинансированность системы высшего образования в последние годы. Не факт, что у федеральных органов власти до этого дойдут руки. Давайте усилим роль регионов в управлении вузов. Когда мы вкладываем 10 млрд руб. в культуру, городскую среду и не планируем вложить ни копейки в высшее образование, то кому это все надо? Надо подходы изменить, хорошо, что начали с кампусов, хорошо, что подключился ВЭБ. Нам удастся сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию", - заявил Максим Решетников.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов поинтересовался, готовы ли власти Пермского края стать учредителем части вузов.

"Мы не сговаривались, но это ровно мое предложение – передать функции учредителей вузов из второй и третьей сотни рейтинга регионам. При условии гарантированного госзаказа на долгосрочный период, а дальше мы готовы развивать. Без вузов ни городов - миллионников, ни новой экономики, ни молодежи, ни будущего не будет", - заключил губернатор Прикамья.

Напомним, по предварительному проекту, кампус будет состоять из четырех общежитий, рассчитанных на проживание 6 тыс. 260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Разместится комплекс в Камской долине.