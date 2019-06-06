В Челябинске мужчина проиграл большую сумму и рассчитался квартирой своих пожилых родителей

Житель Челябинска на бирже проиграл большую сумму денег. Гасить долг было нечем и он решился на преступление.

Злоумышленник обратился к своим престарелым родителям с просьбой подписать документы, что якобы их квартира пойдет залогом для банка, а после того, как он рассчитается, жилье снимут из-под залоговых обязательств.

На самом же деле старики подписали не залоговые документы, а договор купли-продажи квартиры стоимостью 2,5 млн руб.

Полученными от продажи квартиры денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, не предоставив родителям другого жилья, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.