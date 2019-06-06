Верховный суд предложил отменить срок давности для налоговых преступлений

За неуплату налогов россиян могут преследовать вечно. Отменить срок давности за уклонение от уплаты налогов предложил Верховный суд.

В новом проекте постановления пленума Верховного суда предлагается считать уклонение от уплаты налогов преступлением до того момента, пока должник полностью не рассчитается с государством — таким образом, для таких преступлений фактически отменяется срок давности, сообщают "Ведомости".

Разъяснения суда без изменения самого закона означают отмену срока давности с обратной силой: еще вчера нельзя было привлечь за неуплату налога 10 лет назад, а сегодня – уже можно, отмечают юристы.

Проект проходит лишь первое рассмотрение, уточнил представитель Верховного суда. В него могут быть внесены изменения.