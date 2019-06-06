Кровь на руках Ходорковского? Расследование ФАН указывает, кому выгодно убийство журналистов в Африке

Тела российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, как известно, были обнаружены в конце июля 2018 года в самом опасном районе Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Расследование тройного убийства в ЦАР ведется как местными силами правопорядка, так и российскими следователями. Однако Федеральное агентство новостей организовало собственное журналистское расследование, в нем приняли участие независимые корреспонденты и даже частный сыщик.

Нанятый ФАНом частный детектив Евгений Гвоздев лично прошел по маршруту погибших российских журналистов, опрашивая местных жителей и полицейских. Ему удалось обнаружить и подтвердить несколько фактов, свидетельствующих о причастности к убийству определенных сил.

В частности, как вытекает из расследования журналистов и частного детектива, получается, что к организации расправы над корргруппой может быть причастен беглый олигарх российского происхождения Михаил Ходорковский и власти Франции. Исполнение заказа на убийство могло быть доверено, как предполагают авторы расследования, фиксеру группы Доминику Кристофу, имеющему связь с Ходорковским. Причем, подчеркивается, что для каждого из организаторов эти три смерти были выгодны.

Французскому правительству было на руку уничтожение конкурентов в Центральной Африке. Тем самым оно рассчитывало приостановить деятельность России в этом регионе. Для Доминика Кристофа это была отличная возможность на получение защиты и финансирования от Ходорковского и Франции. А Михаил Ходорковский лишний раз попытался "укусить" свою бывшую Родину.