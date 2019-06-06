Минздрав обсуждает вопрос о продлении периода детства

В Минздраве обсуждается вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года. Об этом на сессии ПМЭФ сообщила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

"В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек", - цитирует ТАСС Яковлеву.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в перспективе периодом детства будет считаться возраст до 25–30 лет.

Напомним, после повышения пенсионного возраста политик и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, наоборот, предлагал снизить возраст зрелости.

По его мнению, в 14 лет нужно давать право на работу, право брака и право участвовать в выборах.