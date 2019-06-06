Центробанк назвал срок продажи банка "Открытие"
Банк России готовит к продаже банк ФК "Открытие". Сделка может состояться в 2021 г., рассказала председатель мегарегулятора Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2019.
По ее словам, Центральный банк планирует постепенно, но быстро продавать банки. Размер дисконта будет зависеть от конъюнктуры рынка, добавила Набиуллина.
Напомним, Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб.