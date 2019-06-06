"ВКонтакте" запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде

Соцсеть "ВКонтакте" запустила городскую ленту новостей. Правда, функция будет работать только в тех городах, где работают региональные представительства компании: Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

В ленту попадут материалы, актуальные для региона: новости, анонсы, тематические записи и публикации местных авторов.

Новая лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей. Её смогут включить пользователи, которые указали в своём профиле "ВКонтакте" один из городов программы, и те, кто находится в нём или окрестностях. На первом этапе в городской ленте можно будет найти материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK.

В будущем в городской ленте смогут оказаться публикации любого автора. Для этого пользователям нужно создавать уникальные материалы, интересные широкому кругу читателей, и соблюдать правила "ВКонтакте".

"Городские ленты новостей — это первый итог нашей программы региональных представителей. Мы лично познакомились с сотнями создателей контента, запустили совместные партнерские проекты с медиа и авторами, собрали обратную связь. Сегодня мы начинаем первый масштабный продуктовый эксперимент — пользователи Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут быстро узнавать о важных событиях, общаться и открывать для себя новых создателей контента", - говорит Екатерина Якушева, руководитель группы по работе с медиа "ВКонтакте".