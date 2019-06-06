В Перми охранников крупнейших отелей оштрафовали за сутенерство

Ленинский районный суд Перми вынес приговор девяти охранникам отелей "Урал" и "Прикамье", которых обвиняют в организации проституции - ч. 1 ст. 241 УК РФ . Также приговор был вынесен женщине-сутенеру, сообщают "Вести-Пермь".

Все участники преступного "бизнеса" отделались штрафами: от 150 до 250 тыс. руб. При этом, с приговором осужденные не согласны и намерены его обжаловать. Также отмечается, что не все осужденные признали свою вину.

Приговор в законную силу пока не вступил.