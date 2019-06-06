В уральском городе на все лето отключат горячую воду

В уральском городе Ревда в ближайшее время отключат горячую воду. Ее не будет все лето.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, уже подписано постановление, согласно которому горячее водоснабжение в жилых домах будет отключено с 19 июня 2019 года. Причиной станет проведение реконструкции на ЦТП, тепловых сетях и строительство ВПУ на котельной №2.

Горячую воду обещают включить с 31 августа. О графиках подключения жителей проинформируют дополнительно.