Болельщики "Краснодара" признаны лучшими в сезоне-2018/19

Российская Премьер-Лига подвела итоги конкурса "12-й игрок". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, лучшими в сезоне 2018-2019 стали болельщики футбольной команды "Краснодар".

Победитель конкурса определяется исходя из официальной статистики штрафов Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) за правонарушения со стороны болельщиков команд клубов РПЛ при подготовке и проведении игр. Также учитывалось общее количество болельщиков, которые посещали матчи.

При подсчете сумма штрафов делилась на количество болельщиков, присутствовавших на всех играх. Итоговая сумма (в перерасчете на каждого зрителя) - основной критерий при определении места клуба в таблице данного конкурса.