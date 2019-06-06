03 Октября 2020
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Газовая плита (2013) | http://news.rambler.ru

"Мособлгаз" открыл "Газакадемию" для детей

АО "Мособлгаз" открыл обучающий профориентационный портал для детей, подростков и их родителей – "Газакадемия".

Как сообщили в пресс-службе компании, проект являетсяпродолжением интерактивной профориентационной программы для детей "Безопасный газ", которую "Мособлгаз" проводит в школах Подмосковья с 2013 года. Ежегодно в этой программе участвуют более 5 тыс. школьников.

Благодаря "Газакадемии" обучиться безопасному обращению с газом сможет каждый.

"Задача – предупредить несчастные случаи при использовании газового оборудования в быту, обучив всех детей "безопасному газу"", - рассказал глава АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

На портале можно подать заявку от школы на участие в этой интерактивно-обучающей программе.

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"Мособлгаз" открыл "Газакадемию" для детей

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Теги: Мособлгаз, газакадемия



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