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Происшествия
Гимназия №4 Пермь (2019) | Фото: kamensky.perm.ru

Директору гимназии, где установили разные баллы для мальчиков и девочек, грозит увольнение

Прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения прав детей при приеме в гимназию №4, где для девочек и мальчиков был установлен разный проходной балл. Прокуратура потребовала устранить нарушения и возбудила административно дело против директора образовательного учреждения. Руководителю грозит увольнение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, нарушения, изложенные в сообщениях СМИ, подтвердились. Прокурор Дзержинского района внес представление в адрес главы города с просьбой привлечь виновных лиц от системы образования в связи с ненадлежащим контролем за гимназией, допустившей нарушение прав детей.

На локальные акты гимназии, которые регулировали порядок зачисления детей в начальную школу, также внесены протесты. Помимо проходных баллов при поступлении в первый класс, в образовательном учреждении были тестирования для перехода в каждый последующий класс, что запрещено законом.

"Возбуждено административное производство в отношении гимназии за нарушение прав несовершеннолетних на образование. Санкции этой статьи предусматривает как наложение штрафа, так и дисквалификацию. Материалы направлены в суд для вынесения постановления", - рассказали в пресс-службе. Суд рассмотрит материалы в течение двух недель.

Напомним, проходной балл в первый класс гимназии для девочек составляет– 69,1, а для мальчиков – 65,7. Департамент образования Перми после проверки объявил директору выговор.

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Директору гимназии, где установили разные баллы для мальчиков и девочек, грозит увольнение

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Теги: гендерная дискриминация, проходные баллы, мальчик, девочка, гимназия №4, директор, прокуратура Пермского края



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