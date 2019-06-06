В центре Калуги напали на журналистку ВГТРК

На телеведущую "ГТРК Калуга" напал неизвестный.

Инцидент произошел в центре Калуги, говорится на официальном сайте калужского филиала ВГТРК. Злоумышленник некоторое время следовал за девушкой, а потом напал, нанося удары и выкрикивая оскорбления.

Отмечается, что прохожие не помогли потерпевшей. Журналистка обратилась с заявлением в полицию. Преступника могут найти по камерам видеофиксации.

Ранее в Совете Федерации призвали к отставке главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, который избил журналиста во время интервью.

Напомним, 22 мая журналисты программы "Вести. Дежурная часть" пытались записать интервью с Зайцевым в его кабинете, вопросы были о возможной коррупции в администрации района. Чиновник возмутился, стал пихать журналиста, толкать, уронил его на пол и затем выгнал. Корреспонденты написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас СКР возбудил в отношении Зайцева уголовное дело.