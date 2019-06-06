03 Октября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

Более тысячи человек обследовались в рамках акции "Территория здоровья" в Екатеринбурге

Более тысячи уральцев обследовались в рамках акции "Территория здоровья". Она была организована на XI Конгрессе по здоровому образу жизни в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, акция прошла в Историческом сквере столицы Урала. По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Григория Панова, более 500 человек бесплатно обследовались в мобильных медицинских комплексах: прошли флюорографию, маммографию, раннюю диагностику заболеваний глаз, ЭКГ и получили квалифицированные консультации специалистов.

Самым популярным на площадке стал кардиоавтобус Свердловского областного медицинского колледжа - его посетило более 200 свердловчан. А более 100 человек анонимно сдали тест на ВИЧ-инфекцию.

Кроме этого, екатеринбуржцы и гости столицы Среднего Урала стали участниками мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи и северной ходьбе.

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Более тысячи человек обследовались в рамках акции "Территория здоровья" в Екатеринбурге

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Теги: Территория здоровья, акция, Екатеринбург



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