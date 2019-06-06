03 Октября 2020
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Политика Липецкая область
игорь артамонов, администрация липецкой области (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов будет лично контролировать разрешение конфликтной ситуации с возведением ЖК «Авангард»

ВРИО главы Липецкой области Игорь Артамонов намерен лично контролировать процесс решения конфликтной ситуации, в которой оказались жители района переулка Яблочкина в областном центре - городе Липецке, передает корреспондент Накануне.RU.

Липчане оказались в сложной ситуации в связи с тем, что строительная компания, получившей разрешение на возведение здесь жилищного комплекса «Авангард», приступила к работам. С одной стороны, имеется разрешение на строительство жилищного комплекса «Авангард», состоящего из двух 25-этажных высоток, с другой, несогласие жителей окрестных частных домов, которые, естественно, не испытывают восторга по поводу возникших рядом с их домами неизбежных при строительстве неудобств.

Глава региона накануне встречался с жителями домов частного сектора областной столицы, которые протестуют против строительства по соседству с их одноэтажными домами. Конфликтная ситуация сохраняется в этой точке так называемой "точечной застройки" около месяца. Жители домов частного сектора обвиняют застройщика в нарушении санитарных норм и разрушении местной инфраструктуры. Строители уверяют, что застройщик, имея на руках все разрешения на строительство, придерживается всех правил, а некоторые неполадки устранит в ближайшее время.

Игорь Артамонов считает, что "ситуация непростая". Глава региона уверен, что "необходимо выслушать все стороны, выработать решение, и при этом соблюсти требования закона и интересы жителей".

игорь артамонов, администрация липецкой области(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Липецкой области, сейчас стройка приостановлена, здесь установлена камера, проконтролировано своевременное устранение застройщиком всех выявленных нарушений, назначены дополнительные экспертизы. Принимавший участие во встрече с дольщиками, которую Игорь Артамонов инициировал и провел накануне, прокурор Липецкой области Константин Кожевников сказал, что по обращению жителей проводится проверка соблюдения законности при выдаче разрешения на строительство ЖК «Авангард».

строительство рабочий(2013)|Фото: Накануне.ru

Кроме прокурора в прямом разговоре, который инициировал глава региона, принимали участие представители инициативной группы липчан, застройщика, администрации города, прокуратуры и управления МВД России по Липецкой области, профильных структурных подразделений и ведомств.

По итогам встречи Игорь Артамонов вновь подчеркнул, что все конфликты будут решаться исключительно в правовом поле. «Решение суда – единственный легитимный выход из сложившейся ситуации.При необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена", - цитирует пресс-служба слова Игоря Артамонова.

игорь артамонов, администрация липецкой области(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов будет лично контролировать разрешение конфликтной ситуации с возведением ЖК «Авангард»

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Теги: игорь артамонов, администрация липецкой области, встреча с дольщиками, реестр пострадавших граждан, точечная застройка, жк авангард



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