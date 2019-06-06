Россия выделит на проект лайнера CR929 17 млрд долларов

Россия выделит из бюджета 17 млрд долларов на программу дальнемагистрального пассажирского самолёта CR929, который разрабатывается в сотрудничестве с КНР.

Как заявил в интервью "Синьхуа" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, с 2015 года Россия вложила в программу широкофюзеляжного лайнера около 3 млрд руб. В ближайшие годы планируется выделить порядка 17 млрд руб., однако эта сумма еще будет уточняться.

В России будет расположен инженерный центр, а производством, продажей и послепродажным обслуживанием займётся совместное предприятие CRAIC, находящееся в Шанхае.

Перспективный самолёт должен стать абсолютно конкурентоспособным на глобальном рынке за счёт использования современных технологий в области аэродинамики, повышающих топливную и весовую эффективность самолёта, а также благодаря использованию композитных материалов, превышающих 50% в конструкции планера.

Кроме того, в CR929 планируется внедрить инновации в области безопасности, среди которых информационная система, отслеживающая состояние планера и всех узлов самолета, так называемая Health Monitoring System.

Ранее сообщалось, материалы для производства самолёта могут закупаться у предприятия "Юйлянь", принадлежащего российскому инвестиционному холдингу Vi Holding.

Общая стоимость проекта оценивается в 13 млрд долларов.