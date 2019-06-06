В Минпромторге смотрят на будущее "Суперджета" с оптимизмом

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров положительно оценил перспективы "Суперджета". Судя по всему, в правительстве уверены в надежности самолета и не собираются перепроверять его соответствие сертификатам.

"SSJ-100 — первый в истории современной России гражданский самолет, получивший не только российский, но и европейский сертификат типа. Он с успехом прошел 200 испытательных программ, больше 1 тыс. испытательных полетов продолжительностью 2,5 тыс. летных часов. Все системы и агрегаты самолета SSJ-100, включая фюзеляж, крыло, двигатели, шасси, были испытаны на соответствие жестким требованиям по прочности, надежности и безопасности", - заявил министр в интервью газете "Известия".

Мантуров предложил не затрагивать тему катастрофы SSJ-100 в Шереметьево, поскольку выводы о виновности или невиновности производителя и эксплуатанта самолета еще только предстоит сделать следствию и суду.

Чиновник заметил, что спрос на российский самолет, по его данным, не падает: "На сегодняшний день общий коммерческий налет самолетов SSJ-100 составил более 570 тыс. часов, перевезено порядка 40 млн пассажиров. Сейчас в эксплуатации находится свыше 130 самолетов. Предприятие продолжает работать, постоянно совершенствовать продукт и развивать его. Рыночный спрос в этой нише также остается стабильным, поэтому мы смотрим на будущее программы SSJ-100 с оптимизмом".

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в этом году на внутренний рынок будет поставлено минимум 15 самолетов SSJ-100.