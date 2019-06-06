03 Октября 2020
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Прокуратура проверяет доходы замглавы Нягани, в квартире которого обнаружен бордель

Прокуратура Нягани проводит проверку в отношении должностных лиц мэрии из-за информации о том, что заместитель главы города скрывал доход, полученный от аренды квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, в обязанности которых входит анализ сведений о доходах, а также соблюдению антикоррупционных запретов и ограничений иными муниципальными служащими органа власти. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в прокуратуре округа", - говорится на сайте ведомства.

Напомним, вчера стало известно, что заместитель главы Нягани по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин покинул свой пост. Чиновник проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятия проституцией: правоохранители обнаружили действующий бордель в квартире, которая принадлежала Манухину.

Фамилия Манухина уже пропала из списка замов, информацию об отставке подтвердил глава города Иван Ямашев. Он заявил, что чиновник ушел по собственному желанию. Приговор по уголовному делу по ч.1 ст. 241 УК РФ "организация занятия проституцией" городской суд вынес в конце мая. Уроженка Свердловской области организовала бордель в квартире, которая принадлежала заместителю главы, Манухин сдавал ее в аренду.

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Прокуратура проверяет доходы замглавы Нягани, в квартире которого обнаружен бордель

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Теги: Виктор Манухин, Нягань, отставка, прокуратура, проверка



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Развитие сюжета:

Ранее 07.06.2019 20:58 Мск В Нягани нашли замену чиновнику, в квартире которого обнаружили бордель

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Ранее 05.06.2019 16:16 Мск В отставку ушел замглавы Нягани, в квартире которого обнаружен бордель

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